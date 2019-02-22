سعر الدولار اليوم الجمعة| محدّث بالبنوك المصرية والسوق السوداء 22 فبراير 2019 .. في فترة الصباح

تابع معنا في تحديث يومي سعر الدولار في السوق المصري والسوق السوداء، والمؤثرات التي تتحكم في سعر العملة الأمريكية بالسوق المصري، نعرضه عليكم محدثا بشكل يومي لآخر أسعار العملة الخضراء، فقد ارتفع سعر الدولار منذ 2011 لمستويات غير مسبوقة، وارتفع الطلب عليه وقل العرض مما أدى لنشاط كبير في السوق السوداء، وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار لفقاعة سعرية رفعت سعر الدولار لما يقترب من 25 جنيها بينما أدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري وارتفاعات كبيرة في الاحتياطي النقدي، استمر البنك المركزي المصري في الإعلان عنها بشكل دوري، لتحسن سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري، وتراجع سعر الدولار بالبنوك تدريجيا ليصل لمتوسط سعر 17.60 جنيه، وتراجع نشاط السوق السوداء، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار فيها ما بين 1755 و 1765 جنيه. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

تحديث الجمعة : سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي.

: سجل متوسط بيع الدولار بالسوق السوداء استقرارا عند متوسطاته السعرية لأكثر من 6 شهور، مسجلا 17.75 جنيه، ويتحكم قانون العرض والطلب في سعر الدولار في كل من السوق المصري، البنوك، والسوق السوداء، ويعتمد التداول في السوق الموازية بالأساس على المضاربات السعرية ونشر الشائعات لتحقيق الربح، وقد تأثرت كثيرا التداولات فيها نظرا لاستقرار سعر صرف العملة الخضراء بالبنوك عند متوسطات سعرية واحدة لفترة طويلة وتحسن تدريجي للاقتصاد وارتفاع الاحتياطي النقدي. تم رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستورة ليساوي سعر الدولار في البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي مثل تحرير سعره بالسوق المصري حسب قانون العرض والطلب.



انخفاض كبير للدولار بالبنوك المصرية في 27 يناير 2019، في سعر الشراء، ليتجاوز 22 قرش في بعض البنوك.

المركزى المصرى يخفض الفائده :قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.53 بنك البركة أقل سعر للبيع: 17.57 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 17.53 17.63 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 4 أيام بنك المشرق 17.51 17.61 13 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 17 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.60 12 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.51 17.61 11 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 14 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 4 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 15 ساعة المصرف المتحد 17.50 17.60 12 ساعة بنك قناة السويس 17.50 17.60 14 ساعة بنك عودة 17.50 17.60 16 ساعة كريدى أجريكول 17.49 17.59 15 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 18 ساعة بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 16 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 16 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.48 17.58 8 ساعات البنك المركزى المصرى 17.47 17.61 11 ساعة بنك مصر 17.47 17.57 17 ساعة البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 18 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.47 17.57 12 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.47 17.57 8 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 17 ساعة

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.86 جنيه وسعر البيع 17.97 جنيه.

الاتجاه العام للعملة الأمريكية في 6 شهور

تحديث

اختتم الدولار منخفضا في سعر الشراء مستقرا في سعر البيع، وسجل أفضل شراء من بنك التعمير والإسكان بسعر 17.54 جنيه وأفضل بيع من بنك الاستثمار العربي بسعر 17.57 جنيه.