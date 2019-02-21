تقديم طلب دعم الخبز 2019 الأردن الدفعة الثانية عبر موقع دعمك| قيمة الدعم النقدي المباشر

تقديم طلب دعم الخبز 2019 الأردن، بدء خلال الساعات الماضية من خلال موقع دعمك، حيث أصبح بإمكانك الآن التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن الدفعة الثانية من خلال الدخول إلى موقع da3mak الإلكتروني للاستفادة من الدعم المقدم، وسنوضح لكم خلال السطور القادمة طريقة تقديم طلب دعم الخبز وكذلك قيمته.

تقديم طلب دعم الخبز 2019 الأردن

يمكنك تقديم طلب دعم الخبز 2019 الأردن من خلال الولوج إلى موقع دعمك وتسجيل البيانات المطلوبة، حيث أكد نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن موسى الطراونة، أن تسجيل دعم الخبز مستمر بداية من 20 فبراير 2019 ولمدة 90 يوم عبر موقع دعمك الإلكتروني.

طريقة تسجيل دعم الخبز 2019

قم بالضغط هنا موقع دعمك. ادخل الرقم الوطني الخاص بك. ادخل رقم القيد المدني الموجود في دفتر العائلة. ادخل رمز التحقق الموجود أمامك. اضغط على كلمة “الاستفسار”.

تقديم طلب دعم الخبز 2019 الأردن

والآن مع شرح التسجيل في دعم الخبز 2019 الأردن الدفعة الثانية بالفيديو:

قيمة دعم الخبز

وتقدر قيمة دعم الخبز للفرد بنحو 27 دينار، أما لمستحقي المعونة الوطنية فيقدر بنحو 33 دينار أردني، على أن يتم صرف الدعم النقدي المباشر بداية من شهر مارس القادم للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط.

كما طالب نائب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة،أرباب الأسر بعد الدخول إلى موقع دعمك وادخال الرقم الوطني لرب الأسرة ورقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة، وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكتروني مثل:”العنوان ورقم الهاتف وإجمالي دخل أفراد الأسرة للعام الميلادي المنقضي 2018، وكذلك اختيار جهة الصرف التي يرغبون بإيصال قيمة الدعم عن طريقها:”المحافظ الإلكترونية، البنك المعتمد، الحساب البنكي”.

الشرائح المستثناه من دعم الخبز 2018

وأوضح الطراونة الفئات المستثناه من الاستفادة من دعم الخبز، وهم:

منتفعي صندوق المعونة الوطنية. المنتسبين إلى القوات المسلحة. منتسبي الأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. متقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم.