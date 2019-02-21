yalla shoot plus | مباريات الدوري السعودي بث مباشر | بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم |...

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الاسطورة لمشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر اليوم في منافسات الكلاسيكو السعودي، يواجه نادي الهلال السعودي في لقاء اليوم نادي الاتحاد في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، سيسعى الهلال لإقصاء خصمه الاتحاد خلال هذه المباراة فيما سيحاول هذا الأخير الحفاظ على مركزه المتأخر في جدول الترتيب العام .

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