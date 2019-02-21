الآن now رابط شغال| مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد Dawri Plus كورة ستار بث مباشر الهلال والاتحاد في...

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت كورة ستار كورة أون لاين كورة جول DAWRI PLUS الاسطورة كورة لايف، يستضيف نادي الاتحاد اليوم نادي الهلال في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وينطلق اللقاء في الساعة الثامنة ونصف إلا خمسة دقائق على قناة ksa sport hd 1 بتعليق علي الكعبي، ويستضيف ملعب الجوهرة المُشعة اللقاء المُثير المعروف بكلاسيكو الكرة السعودية، وقد أصرت العديد من الجماهير الحضور للمباراة لمساندة الفريقين في لقاء الليلة.

بث مباشر الهلال والاتحاد مباشر كورة ستار يلا شوت، وقد انتهت مباراة الذهاب من الدوري بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويلعب الاتحاد مباراة اليوم لتعويض الخسارة في كلاسيكو الدور الأول من الدوري الحالي 2019، ويهدف الهلال لمواصلة صدارة الدوري السعودي بفوز جديد على الاتحاد على ملعبه.

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 49 نقطة من 20 لقاء بفارق ستة نقاط عن صاحب المركز الثاني، وقد بدأ الهلال الدوري بسلسلة من الانتصارات جعلت الجماهير في حالة عالية من الفرح بالفريق وطعم الانتصارات، بث مباشر الاتحاد والهلال كورة ستار كورة أون لاين كورة جول يلا شوت الاسطورة.

وبينما لعب الاتحاد 20 مباراة أيضاً حتى الآن بالدوري لكنه لم يتحصل إلا على 15 نقطة في المركز الخامس عشر من الدوري يُصارع الهبوط، ولهذا فالاتحاد يُحاول بكل قوة الرجوع للدوري لإنقاذ نفسه من الخطر المُحدق الذي تعرض له في الموسم الحالي إذ انتصر في ثلاث لقاءات فقط، الاتحاد والهلال بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين.

نتيجة اللقاء:

بعد قليل انطلاق المباراة

انطلاق المباراة

الدقيقة 12: عرضية من الهلال غير مضبوطة تتحول لركلة مرمى

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