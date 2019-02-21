نتيجة مباراة الاتحاد والهلال اليوم في الدوري السعودي بداية المباراة

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الخميس مباراة كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال والتي تُجرى الليلة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك في مباراة هامة لكلا الفريفين.

الاتحاد صاحب الأرض والجمهور في مباراة الليلة سيحاول أن يحقق الفوز على الهلال من أجل أن يبتعد عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية، النمور الذين يعيشون موسماً صعباً مطالبين الليلة بالفوز على الهلال من أجل الاقتراب من منطقة وسط الدوري، والهروب من شبح الهبوط، ويحتل فريق الهلال المركز الخامس عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن فريق الباطن صاحب المركز الثالث عشر.

أما فريق الهلال فيسعى لمواصلة الانتصارات في جدول الدوري السعودي من أجل حسم اللقب مبكراً، الزعيم يدخل مباراة الليلة أمام الاتحاد محتلاً صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، لذا فإن الفوز في مباراة الليلة سيجعل الهلال على الصدارة بفارق تسع نقاط عن النصر، الذي لم يخض إلى الآن مباراة الجولة الحادية والعشرين.

موعد مباراة الاتحاد والهلال

وعن موعد وتوقيت مباراة الاتحاد والهلال اليوم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، فمن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم الهولندي ماكيلي لبدء المباراة مساء الليلة في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

هذا وسيتم بث مباراة الاتحاد والهلال اليوم على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD1 بصوت فارس عوض، ومن خلال قناة KSA SPORTS HD2 سيكون المعلق بلال علام.

وسيتم بدء التغطية الخاصة لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال الليلة عبر قناة KSA SPORTS في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن يكون مقدم الاستديو التحليلي للمباراة تركي الشديّد.

تشكيل الهلال اليوم

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: الشهراني، ال بليهي، ديجينك، بوتيا، البريك.

خط الوسط: كنو، كاريلو، الشلهوب، الدوسري.

خط الهجوم: غوميز.

نتيجة مباراة الاتحاد والهلال

انطلقت قبل قليل مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين ولاتزال النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.