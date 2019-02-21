كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا منصور بفستان الزفاف في مسلسل "ابن أصول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة رانيا منصور، في مسلسل "ابن أصول"، للنجم حمادة هلال في السباق الرمضاني المقبل.

وأشارت رانيا منصور، بعض الصور عبر صفحتها الشخصية للفيسبوك والإنستجرام بارتدائها فستان زفاف وأطلقت عليه من تصوير مسلسل ابن أصول.

وأضافت رانيا منصور، بأن هذا الفستان يعد فستان الزفاف الذي يجمعها مع "ميشو"والذي يقدم هذه الشخصية الفنان حمادة هلال، وذلك بعد قصة حب ستتغير مع مرور الأحداث وذلك لسيطرة والدته عليه بطريقة مباشره وتدخلها في حياته الشخصية والمهنية.

وتتضمن هذه الجلسة التصويرية لكرو عمل متميز وهم انجي الكمبشاوي وفستان إيمان صعب وخبير الميكب والتجميل مصطفي صادق ومصفف الشعر إيهاب المنسي ومجوهرات إرام واكسسوار الشعر هالو.

وجدير بالذكر أن مسلسل "ابن أصول" يتضمن نخبه من النجوم منهم الفنان حمادة هلال ‘ رانيا منصور ‘ ايتن عامر ‘محمد نجاتي ‘ سوزان نجم الدين ‘أحمد حلاوة ‘ كريم أبو زيد ‘ حمزه العيلي ‘ وفاء سالم ‘إيناس كامل ‘ عماد رشاد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.