موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2019 : الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

يعلن موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2019 سواء نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق أو نتائج الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي المرتقب ظهور نتائجهم قريباً بمشيئة الله، هذا بخلاف روابط نتائج طلاب العراق التي تقدم عبر العديد من المواقع الأخرى الغير رسمية مثل موقع النجاح وموقع ناجح والازدهار، فيما يقدم موقع السومرية نيوز نتائج الاختبارات العرقية لمختلف المراحل الدراسية.

انتهت اختبارات التمهيدية العام الدراسي 2019-2018 في العراق، وظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي، بجانب ظهور نتائج الثالث متوسط العراق 2019 التمهيدية من خلال موقع وزارة التربية العراقية لبعض مديريات التربية التي أعلنت عن اكتمال نتائج ثالث متوسط العرق بها، فيما لا زالنا نترقب ظهور نتائج باقي المحافظات، وسنوفر لكم تنويهات حول النتائج التي تعلن خاصةً لمرحلة السادس الإعدادي المنتظر ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

نشر موقع وزارة التربية العراقية منذ أيام قليلة نتائج الثالث المتوسط لبعض المحافظات ومديريات التربية التابعة لها، حيث ظهرت النتائج في الرصافة 1 و 2 و 3، نتائج محافظة القادسية والبصرة وكربلاء والكوت وميسان، والديوانية ، والنجف الأشرف، وديالي والناصرية وغيرهم، وسترفع وزارة التربية قبيل نهاية ألأسبوع الحالي باقي نتائج الامتحانات في الصف الثالث متوسط 2018 بالعراق.

نتائج الامتحانات العراقية 2019

الاستعلام عن نتائج الامتحانات العراقية 2019 من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وذلك للتأكد من صحة النتائج المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، خاصةً في ظل حالة القلق التي تؤثر على الجميع خلال هذه الأوقات من العام.

نشر لكم كشوف النتائج المجمعة لنتائج طلاب العراق في مرحلة الصف السادس الإعدادي بشعبتيها العلمي “الأحيائي والتطبيق” والشعبة الأدبية من نتائج العام الدراسي الحالي.

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نتائج السادس إعدادي العلمي قريبا نتائج السادس إعدادي أدبي قريباً

اسم المحافظة الثالث المتوسط السادس الإعدادي بغداد الرصافة 1و2و3 ظهرت … بغداد الكرخ 1و2 و3 ظهرت … القادسية ظهرت … البصرة ظهرت … صلاح الدين ظهرت ظهرت ميسان ظهرت … النجف الأشرف ظهرت … كربلاء ظهرت … السلمانية ظهرت ..

تحديث: ظهرت نتائج الثالث المتوسط لمديرية التربية الكرخ الأولي والثانية والثالثة وجاري انتظار اكتمال باقي النتائج اليوم بمشيئة الله.

تحديث: نعمل على إضافية روابط نتائج الامتحانات التمهيدية 2019 الكاملة لكل مرحلة تعليمية على حدي، سواء نتائج الثالث المتوسط آو السادس الإعدادي من الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية.