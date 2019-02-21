بالصور: الدروس المحذوفة من منهج الدراسات الاجتماعية للمرحلة الإعدادية كما أعلنتها الوزارة

في أطار الدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم في التخفيف على طلاب المرحلة الإعدادية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأجزاء التي سيتم التعامل معها على أنها لقراءة فقط ولن يتم التعرض لها في الامتحان لطلاب المرحلة الإعدادية، طبقا لما تم نشره بجريدة أخبار اليوم المصرية.

الدروس المحذوفة من منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الإعدادية

وذكرت الوزارة الأجزاء التي سيتم حذفها من منهج الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 / 2019 وهي عبارة عن درس بالوحدة الأولى بعنوان خيرات وطننا العربي، ودرس من الوحدة الثانية، بعنوان ثروات وطننا العربي، ودرس بالوحدة الثالثة بعنوان الخلافة الإسلامية زمن الأمويين والعباسيين ونماذج من الدول المستقلة، ودرس بالوحدة الرابعة بعنوان ودائع الحضارة الإسلامية.

أما ما سوف يتم حذفه من منهج الصف الثالث الاعدادي فهو درس من الوحدة الرابعة بعنوان الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية، وسنقوم بعرض المنشور الذي صدر بهذا الخصوص والخاص بمكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.