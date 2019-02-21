نتائج السادس الإعدادي 2019 موقع وزارة التربية العراقية لجميع المحافظات

تعلن قريباً نتائج السادس الإعدادي 2019 علمي وأدبي من خلال روابط موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد إكمال فحص نتائج الطلاب في اختبارات الدور الأول من امتحانات الصف السادس الإعدادي، التي أجريت خلال الأيام الماضية، وسيتم نشر نتائج طلاب العراق عبر كشوف الأسماء التي تظهر درجات المواد والمعدلات للطلاب، وسنعمل جاهدين على نشر كافة الروابط لمواقع مديريات التريبة التي تنشر النتائج، وما يتاح من روابط أخرى مثل موقع النجاح أو السومرية نيوز.

انتهاء اختبارات الدور الأول في امتحانات الصف السادس الإعدادي، يصحبه كثرة البحث عن موعد ظهور النتائج النهائية التي ستعلن من خلال وزارة التربية العراقية، عقب اعتماد الدكتور محمد إقبال الصيدلي نسب النجاح العامة، وسنخصص لكم رابط كشوف نتائج الطلاب لكل محافظة أو مديرية تربية على حدى وفق ما سيعلن على الموقع الرسمي لنتائج امتحانات وزارة التربية.

روابط نتائج السادس الإعدادي 2019

وزارة التربية العراقية تستكمل عمليات التصحيح لنتائج الطلاب في الامتحانات التي انتهت خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يحدد بعد موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2018 للدور الأول بشكل رسمي، وحال تحديد الموعد سنكن بمشيئة الله في طليعة المواقع الإلكترونية التي ستقدمه لكم، مع تحديد لروابط النتائج التي سنرفقها لكن لكل محافظة.

اسم المحافظة رابط نتائج الساد الاعدادي حالة النتيجة بغداد الرصافة موقع مديرية تربية 1-2-3 بغداد الكرخ موقع مديريات التربية 1-2-3 محافظة البصرة نتيجة سادس البصرة محافظة صلاح الدين نتائج سادس صلاح الدين محافظة ميسان نتائج السادس الإعدادي ميسان النجف الأشرف نتائج سادس إعدادي النجف كربلاء نتيجة الصف السادس الإعدادي كربلاء السليمانية نتائج السادس السليمانية نينوى نتاج سادس إعدادي نينوى

باقي روابط نتائج مديريات التربية للصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي، والروابط ستفعل مع نشر كشوف النتائج، لامتحانات الدور الأول.

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داهوك مديرية التربية نتائج سادس داهوك كركوك رابط نتائج السادس الإعدادي محافظة آربيل محافظة الأنبار محافظة بابل محافظة القادسية محافظة ذي قار محافظة واسط

رابط موقع وزارة التربية العراقية

تعلن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، وما يتاح من روابط بديلة لمواقع رسمية سنضيفه في حينه بمشيئة الله.

نتائج السادس إعدادي العلمي قريبا نتائج السادس إعدادي أدبي قريبا

تحديث: أفادت مصادر إعلامية أن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول ستعلن اليوم الخميس عبر موقع وزارة التربية العراقية بدون عقد مؤتمر صحفي، ونسب النجاح ستعلن بعد قليل.

تحديث: ظهرت الآن نتائج السادس الإعدادي 2019 العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية العراقية لنتائج طلاب العرق ضمن نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدرسي 2018-2019، وتتوالي رفع كشوف نتائج الامتحانات لكل مديرية تربية من موقع نتائج الامتحانات الرسمي رابط وزارة التربية العراقية، وحال توفر الكشوف الكاملة سنرفق لكم روابطها جملة واحدة.