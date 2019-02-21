موقع نتائج السادس الإعدادي علمي وأدبي| إكمال نتيجة طلاب العراق 2019

أعلن موقع الفرات نيوز نتائج السادس الإعدادي علمي وأدبي اليوم لبعض المحافظات، حيث ترقب الطلاب والطالبات والآباء والأمهات خلال الساعات القليلة الماضية، موعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2019، وذلك بعد تحديد وزارة التربية العراقية عصر اليوم، لإكمال رفع وظهور نتائج السادس، وتم بالفعل رفع نتائج السادس علمي للفرع الأحيائي والتطبيق، ونتائج السادس علمي منذ دقائق فليلية

موقع وزارة التربية العراقية نشر نتائج طلاب العراق من خلال كشوف النتائج المجمعة ويستطيع الطلاب والطالبات في محافظات العراق وهي بغداد والبصرة، والموصل وكربلاء، والنجف الأشرف، وبابل وأربيل، وداهوك، وكركوك، والسليمانية، والقادسية، ونينوى، ومسيان، وديالي، والموصل، والأنبار، وصلاح الدين، وميسان، الدخول للروابط الرسمية التي نشرها موقع الفرات نيوز هو الآخر للاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2018.

روابط موقع الفرات نيوز نتائج السادس وموقع وزارة التربية العراقية

انتهت حالة المعاناة التي صاحبت ولازمات أولياء الأمور خلال الأيام الماضية عقب انتهاء الامتحانات النهائية لطلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي بشعبتيه العلمية والأدبية من العام الدراسي 2018-2019، وها نحن نقدم لكم الآن وبشكل رسمي من موقع وزارة التربية العراقية، وموقع الفرات نيوز، كشوف نتائج طلاب العراق سواء في السادس علمي أو السادس أدبي، حيث يمكن الاستعلام باسم الطالب.

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ننشر لكم الآن كشوف النتائج التي اعلنها الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقي، وتضم نتائج السادس العلمي والسادس الأدبي، ومنها سيتاح ظهور كشوف نتائج كل مدرسة أو مؤسسة تعليمية على حدى، وسيتم البحث باسم الطالب أو الطالبة.

نتائج السادس إعدادي العلمي قريبا

نتائج السادس إعدادي أدبي قريباً

اترك استفسارك بالتعليقات حالو وجود معوقات من خلال الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2019، وخلال الساعات المقبلة ستتوالى رفع نتائج الطلاب في مديريات التربية بالمحافظات، وكذلك موقع وزارة التربية العراقية الرسمي..