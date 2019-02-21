نتائج ثالث متوسط العراق 2019 موقع وزارة التربية العراقية لنتائج الطلاب

موعد نتائج ثالث متوسط العراق 2019 التمهيدي من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع النجاح أو موقع ناجح، بخلاف رابط نتائج السومرية نيوز وغيرها من مواقع نتائج طلاب العراق، حيث تحدد موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بعد اكتمال نتائج الثالث لجميع المحافظات العرقية، وتم التنويه بشكل مبدئي عن ترتيب ظهور النتائج لمديريات التربية ببعض المحافظات التي استكملت كافة الأمور التقنية .

أعلنت مصادر مقربة من وزارة التربية العراقية اكتمال نتائج الثالث المتوسط لغالبية المحافظات، وستعلن النتائج من خلال الكشوف المجمعة التي يتم من خلالها التعرف على نتائج الطالب أو الطالبة عبر البحث بالاسم مباشرةً، وسنوفر لكم روابط نتائج ثالث متوسط العراق 2018 لسهولة الوصل للنتائج .

موعد نتائج ثالث متوسط العراق

تعلن نتائج ثالث متوسط العراق للامتحانات التبعية خلال الأيام الحالية، وفق الإعلان الذي نقل عن مصادر مقربة من التربية العراقية، وتم الإشارة لكون نتائج مديريات التربية بمحافظة بغداد ومديريات تربية الرصافة و الكرخ، ومحافظات ميسان والناصرية، والنجف ، والبصرة، وديالي، والديوانية، هم أقرب المحافظات للإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط مع بداية نشر وزارة التربية لنتائج الطلاب، فيما تنشر باقي نتائج الطلاب لمحافظات كربلاء، وداهوك والسليمانية، وبابل، وصلاح الدين، وباقي المحافظات تباعاً.

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روابط نتائج الثالث المتوسط 2019

الحصول على روابط نتائج الثالث المتوسط 2019 سيكون من خلال ما سنرفقه من بيانات أدناة، على رأسها موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وما يستجد من روابط أخرى، ننشر لكم الآن روابط نتائج المحافظات التي ظهرت حتى الآن من خلال روابط كشوف نتائج مديريات التربية.

رابط النتائج لمديريات( الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣، البصرة، ديالى، النجف الاشرف، الناصرية، ميسان، الكوت، القادسية نتائج الصف الثالث

نتائج محافظة القادسية

نتائج الثالث المتوسط 2018 مديرية تربية الكرخ الأولي – الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة، صلاح الدين، نينوى، الأنبار، السليمانية، أربيل، المثني، كربلاء، بابل ، كركوك، داهوك على موقع نتائج التربية العراقية

تحديث: تعلن وزارة التربية في العراق نتائج مديريات التربية التي لم ترفع نتائجها بعد، وحال إكمال النتائج سيتم الإعلان عن المحافظات التي ستمكن طلابها من الاستعلام وفق طريقة استخراج نتائج الطلاب من كشوف الأسماء،تشير المصادر التعليمية بوزارة التربية لإمكانية إعلان باقي نتائج الثالث المتوسط 2019 للمحافظات التي لم تظهر نتائجها، وظهرت من قليل نتائج مديريات التربية للكرخ .

تحديث: تظهر نتائج السدس الإعدادي التمهيدية من موقع وزارة التربية العراقية وسنعمل على إضافة روابط مواقع مديريات التربية التي تكمل نتائجها وفي الإعلان الرسمي عنت ذلك.