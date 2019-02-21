نتائج التمهيدي السادس الاعدادي والثالث المتوسط 2019 عبر موقع وزارة التربية العراق

إعلان نتائج التمهيدي 2019 لصفوف السادس الاعدادي والثالث المتوسط في جميع المحافظات عبر روابط موقع وزارة التربية العراقية ومديرياتها، حيث تتوالي ظهور نتائج السادس الإعدادي علمي وأدبي ، وكذلك نتائج الثالث المتوسط وفق الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، كذلك نتائج الامتحانات التمهيدية للفرع المهني من التعليم، وسنوفر لكم جميع الروابط المباشرة التي تحمل نتائج الطلاب والطالبات.

أعلنت العديد من مديريات التربية العراقية عن نسب النجاح الأولية التي تحققت من خلال امتحانات التمهيدي 2019،ونترقب نشر نسب النجاح، وسنوفر لكم بيان مفصل حول تقديرات النجاح التي إعلانات مع الإفراج عن نتائج التمهيدي السادس الاعدادي والثالث المتوسط 2019 في العراق .

روابط نتائج التمهيدي السادس الاعدادي والثالث المتوسط 2019

الاستعلام عن نتائج الطلاب الطلاب والطالبات في نتائج التمهيدي السادس الاعدادي والثالث المتوسط وفق ما سنوفره أدناة:

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نرفق لكم روابط النتائج التي نتمكن من الحصول عليها خلال الساعات القادمة تابعونا .

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات التمهيدية

ظهرت العديد من نتائج الامتحانات التمهيدية بالمحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية للمرحلة الابتدائية ونتائج الثالث متوسط 2019 تمهيدي، ويمكن متابعة ظهور نتائج السادس الإعدادي 2019 لفروعه العلمي والأدبي والمهني من خلال موقع الوزارة الرسمي.