نتائج السادس الإعدادي 2019 ايرثلنك علمي وأدبي الدور الأول | رابط موقع ناجح

نشر رابط نتائج السادس الإعدادي 2019 ايرثلنك earthlink للحصول على كشوف نتائج السادس علمي والسادس أدبي، بعد إفراج وزارة التربية العراقية عن نتائج طلاب العراق بالدراسية الإعدادية للعام الدراسي 2019-2018، حيث يتاح استخراج نتائج الطلاب من عصر اليوم الخميس، عقب إكمال عمليات التصحيح والمراجعة، ولم تدلي وزارة التربية بتصريحات حول تفاصيل النتائج ونسب النجاح.

أتيحت عدة روابط لاستخراج نتائج طلاب العراق 2018 بالدراسية الإعدادية، منها رابط نتائج السادس الإعدادي 2018 ايرثلنك الإلكتروني، بجانب موقع ناجح لنتائج الامتحانات العراقية بمختلف الصفوف الدراسية سواء السادي الابتدائي أو الثالث المتوسط أو السادس الإعدادي العلمي والأدبي، وموقع وزارة التربية العراقية الموقع الرسمي كان في طليعة الروابط الإلكترونية التي نشرت الكشوف الكالمة لنتائج العلمي الأحيائي والتطبيقي، ثم نتائج الأدبي.

موقع نتائج السادس الإعدادي

نشر موقع earthlink نتائج الصف السادس الإعدادي بشعبتيه العلمية والأدبية بطريقة مبسطة وبدون روابط إعلانية تسبب الضيق والقلق للطلاب واولياء الأمور، خاصة خلال بحثهم عن الروابط الرسمية للحصول على النتائج النهائية، ويمكن الدخول إلى رابط نتائج السادس الإعدادي 2018 ايرثلنك والحصول على نتائج جميع المحافظات لجميع مديريات التربية سواء الرصافة الأولي أو الثاني أو الثالثة، وكذلك الكرخ، وواسط وكربلاء، والنجف والانبار، والموصل ونينوى وبابل، والسلميانية، وكركوك، وداهوك، والمثني، ميسان.

رابط موقع ناجح نتائج السادس علمي وأدبي

نش موقع ناجح وموقع وزارة التربية العراقية روابط نتائج الشعبة العلمية الأحيائي والتطبيقي، ونتائج السادس للشعبة الأدبية لكل مديرية تربية على حدى يمكنكم التعرف عليها كذلك من الرابط المرفق.

تحديث: متابعة موقع وزارة التربية العراقية للتعرف على نتائج الامتحانات التمهيدية في الصف السادس الإعدادي العلمي والأدبي والمرحلة المتوسطة والابتدائية.