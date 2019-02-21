موعد سحب مسابقة الحلم 2019 وكيفية الاشتراك- الجائزة الاضافية

نشرت مسابقة الحلم عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، تفاصيل السحب على الجائزة الاضافية عبر قناة MBC Dream للإعلامي مصطفى الاغا.

وأوضحت مسابقة حلم أن السحب سيتم الليلة على الهواء مباشرة عبر قناة ام بي سي دريم، حيث لا يزال الاشتراك متاحا عبر ارسال كلمة حلم أو Dream أو Reve على الرقم المرادف لبلدك ثم اجب على السؤال الذي سيصلك بشكل صحيح.

ومن المقرر بث مسابقة الحلم في ختام برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الاغا عند الساعة الحادية عشرة مساءً مكة المكرمة.

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وكانت مريم محيدي من المملكة المغربية قد فازت بالحصة الثانية من 3 مليون دولار، وهي مجموع جوائز الحلم لهذا الموسم 2019، وذلك في السحب الذي جرى يوم 14 فبراير الجاري.

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