فيديو منى الغضبان .. حبس سيدة الأعمال المصرية منى الغضبان ..فضحيه خالد يوسف

قررت النيابة العامة المصرية، حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الظهور في فيديو جنسي مع البرلماني والمخرج المعروف خالد يوسف.

وكانت الغضبان قد صدر بحقها قرار ضبط وإحضار للنيابة، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية ”الفيديوهات الإباحية“، التي تم توجيه الاتهامات فيها للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، واعتراف الأخيرتين على أن الشخص الذي كان موجودًا معهما هو خالد يوسف.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر الكلية، قرر تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج المتهمتين بالظهور في الفيديو الإباحي الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة مخرج شهير15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات مع الفنانتين عن اعترافهما بالزواج من خالد يوسف عرفيًا، بالفترة التي تم فيها تصوير الفيديو

وأوضحت المتهمتان أن الفيديو قديم، وأنهما لا تعلمان من نشره على المواقع، كما أكدتا على أنهما لم تكنا في حالة وعي كامل بسبب شرب الخمر