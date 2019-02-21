تعرّف على أحمد إبراهيم زوج أنغام الجديد؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تنتاقلته وسائلُ إعلامٍ مهتمة وأثار اهتمام المتابعين, عن زواج الفنانة المصرية أنعام من الموزع الموسيقي بالسرّ, حيث انتشر كالنار في الهشيم تحديدًا بعد أن شوهدت المطربة بصحبة الموزع الموسيقي مؤخرًا عدة مراا في أكثر من مناسبة.

مصادر مقربة من الفنانين أكدت لـ "سيدتي" أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها إلى السعودية لأداء العمرة، ومنها إلى باريس لقضاء شهر العسل يوم 19 يناير فى نفس يوم عيد ميلاد أنغام.

الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم متزوج من سيدة تدعى "ياسمين عيسى" وقد علمت "سيدتي" أنها انهارت تماماً فوق سماعها بالخبر, بحسب مجلة سيّدتي..

إبراهيم قام بتوزيع 6 أغنيات في ألبوم أنغام الجديد والذي يصدر خلال أيام قليلة ويحمل عنوان «حالة خاصة جداً»، والأغاني الـ 6 هم: : "هتقول لربنا ايه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في ايامي"، و"ولا دبلت"، و"متطمنة"، و"حالة خاصة جدا"، كما تعاون معها من قبل في أغنية "اتجاه واحد".

كما قام الموزع أحمد إبراهيم بالإشراف الكامل على الألبوم وتسجيل صوت أنغام.

Advertisements

أحمد إبراهيم موزع موسيقي مصري دخل عالم الفن منذ حوالي 17 عاماً، ووزع لكبار الفناني العرب ومنهم شيرين عبد الوهاب والتي وزع لها أغنيات "على بالي"، "مشاعر"، "متاخدة من الايام"، "أنت أخر واحد"، "حبه جنة"، و"ماتحاسبنيش"، "خليتني أخاف"،"كلي ملكك".

كما وزع للنجم تامر حسني أغنيات "أيام زمان"، "حاسس بخوف"، "بغير عليها"، وللفنانة أصالة أغنيات "شخصية عنيدة"، "ولا داري"، "الحب"، "تساهيل"، "كبرتك على سيدك"، "بعدك عني".

إبراهيم أيضاً تعاون مع الفنانة إليسا في أغنيات "عكس اللي شايفينها"، "إنسانه بريئة"، "يا عالم"، " هخاف من إيه"، وتعاون مع نانسي عجرم في أغنيات "الحب زي الوتر"، "راهنت عليك"، "حكايات الدني"، "بالصدفة" وغيرها، كما تعاون مع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي مثل محمد حماقي ورامي جمال وغيرهم.

يذكر أن أحمد إبراهيم يستعد حالياً لطرح أول ألبوم غنائي له قريباً، كما رشح لجائزة BAMA كأفضل موزع موسيقي عام 2018.