تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول المقترح للشعبتين العلمي والأدبي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد تم نشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح لعام 2019، ويعتبر ذلك الجدول هو المقترح وليس الأخير والنهائي لامتحانات الثانوية العامة، وسوف يتم مراعاة طلبات أولياء الأمور والطلاب في حالة تغيير جدول الثانوية العامة، حيث بعد ذلك سيعقد وزير التعليم اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب، لكي يتم مناقشة تعديلات جدول الامتحانات قبل أن يقوم باعتماده وزير التربية والتعليم وطرح جدول الثانوية العامة النهائي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أكد الدكتور رضا حجازي، بأنه سوف يتم مناقشة ترتيب ووضع جدول الامتحانات، بعد الأخذ برأي الطلاب لكي يتوافق الجدول مع الطلاب، والكلمة الأخيرة ستكون لهم، حيث يتم نشر المقترحات من الطلاب على موقع الوزارة التعليمي، للعمل على تعديل الجدول المقترح قبل اعتماده،حيث أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستبدأ من يوم الأحد الموافق 9-6-2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1-7-2019.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للمكفوفين العام الماضي 2018

الجدول المقترح للثانوية العامة 2019

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جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للطلبة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الماضي 2018

جدول الثانوية العامة للطلاب المكفوفين 2018

جدول الثانوية العامة للطلاب المتفوقين 2018