كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر عبدالحليم يراهن على نجاح "حدوتة مرة" لغادة عبدالرازق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الفنان عمر عبدالحليم من كتابة أول سيناريو له فى عالم الدراما التليفزيونية والخاص بمسلسله الجديد "حدوتة مرة"، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى هذا العام، ويعتبر العمل أول تعاون يجمع بين عمر عبدالحليم والنجمة غادة عبدالرازق.

وبدأت الفنانة غادة عبدالرازق، أمس الأربعاء، فى تصوير أول مشاهد دورها فى المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى ملئ بالتشويق.

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ويراهن عمر عبدالحليم على نجاح المسلسل الذى قام بكتابة القصة والسيناريو الخاص به، واصفا بأنه "نقطة تحول مهمة فى مشواره الفنى".

ومسلسل "حدوتة مرة" إخراج ياسمين أحمد وبطولة غادة عبدالرازق، محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة.

من جهة أخرى، تعاقد الفنان عمر عبدالحليم على عمل درامى جديد مع المنتج تامر مرسى لعرضه فى السباق الرمضانى 2020، ويواصل حاليا تصوير مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف"، الذى يشارك فيه مع النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق ويجسد عبدالحليم خلال أحداثه شخصية "إياد".