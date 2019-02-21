نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الخميس 21-2-2019 سعر اليورو والدينار الكويتي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الخميس 21-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.54 بنك التعمير والإسكان أقل سعر للبيع: 17.57 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك التعمير والإسكان 17.54 17.63 يومين بنك البركة 17.53 17.63 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.53 17.63 4 ساعات بنك المشرق 17.52 17.62 13 دقيقة البنك العقاري المصري العربي 17.51 17.61 ساعة واحدة بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 3 ساعات البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 22 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.51 17.61 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 3 أيام بنك بلوم 17.51 17.61 أسبوع واحد المصرف المتحد 17.51 17.61 3 ساعات البنك المركزى المصرى 17.51 17.63 22 ساعة بنك عودة 17.50 17.60 ساعتين بنك قناة السويس 17.50 17.60 ساعة واحدة بنك الكويت الوطني NBK 17.50 17.60 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 4 ساعات بنك الإسكندرية 17.49 17.59 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.49 17.59 ساعتين كريدى أجريكول 17.49 17.59 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 7 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.48 17.58 3 ساعات اتش اس بى سى HSBC 17.47 17.57 3 ساعات البنك الأهلي المصري 17.47 17.57 4 ساعات بنك مصر 17.47 17.57 3 ساعات

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.87 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Advertisements أقل سعر للبيع: 19.95 البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.87 20.07 ساعتين البنك العقاري المصري العربي 19.85 20.09 ساعة واحدة بنك المشرق 19.85 20.02 5 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 19.85 20.05 4 ساعات البنك المركزى المصرى 19.84 19.99 22 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.84 19.99 5 ساعات بنك بلوم 19.84 19.99 23 دقيقة بنك التنمية الصناعية 19.83 20.01 ساعة واحدة المصرف المتحد 19.83 19.99 3 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 19.82 20.01 ساعة واحدة البنك المصرى الخليجى 19.82 20.02 ساعتين بنك عودة 19.81 20.00 ساعتين بنك الكويت الوطني NBK 19.81 19.99 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 19.81 19.97 4 ساعات بنك قناة السويس 19.81 20.00 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 19.81 20.07 ساعتين بنك الإسكندرية 19.81 19.96 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 19.80 19.97 4 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.80 20.02 3 ساعات كريدى أجريكول 19.80 19.97 ساعتين المصرف العربى الدولى 19.80 19.99 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 19.79 19.98 3 ساعات البنك الأهلي المصري 19.78 19.95 4 ساعات بنك مصر 19.78 19.95 3 ساعات اتش اس بى سى HSBC 19.78 19.95 3 ساعات بنك البركة 19.76 20.07 33 دقيقة بنك التعمير والإسكان 19.76 20.09 3 أيام

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 3 ساعات بنك بلوم 4.67 4.70 23 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.67 4.70 22 ساعة بنك عودة 4.67 4.69 ساعتين بنك مصر 4.67 4.69 3 ساعات البنك الأهلي المصري 4.66 4.69 4 ساعات المصرف العربى الدولى 4.66 4.69 ساعتين بنك الإستثمار العربي AIB 4.66 4.70 4 ساعات اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.68 3 ساعات بنك قناة السويس 4.66 4.70 ساعة واحدة بنك المشرق 4.65 4.70 24 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 22 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 3 أيام مصرف أبوظبى الإسلامى 4.65 4.70 ساعة واحدة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 4 ساعات بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 ساعتين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.64 4.69 3 ساعات كريدى أجريكول 4.64 4.69 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 يومين المصرف المتحد 4.64 4.70 3 ساعات بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.63 4.69 3 ساعات بنك الإسكندرية 4.63 4.68 4 أيام بنك التنمية الصناعية 4.63 4.70 ساعة واحدة البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 ساعة واحدة بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 4 أيام بنك البركة 4.60 4.74 يومين

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

ارتفاع سعر العملات اليوم الخميس 21-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.78 للشراء، و19.94 للبيع، بينما سجل سعر الدولار الكندي اليوم 13.22 للشراء، وسجل سعر البيع 13.34، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.79، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك محدث فور تغير الأسعار.

الخميس 21-2-2019 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط 19.78 للشراء، و19.94 للبيع، بينما سجل 13.22 للشراء، وسجل سعر البيع 13.34، تعرف معنا على الأجنبية والعربية في البنوك محدث فور تغير الأسعار. تعرف معنا على أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية محدثة بشكل دوري.

في البنوك المصرية محدثة بشكل دوري. انخفاض سعر العملات اليوم في البنوك، وقد سجل متوسط سعر الدولار اليوم 17.47 للشراء، بينما سجل سعر البيع 17.57 جنيه.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.