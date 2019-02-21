الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى يوم السبت القادم ونحذر سائقي المركبات من الشبورة المائية على الطرق

أعلن الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، استقرار حالة الطقس بكل أنحاء البلاد في ظل هدوء نشاط الرياح وقلة فرص سقوط الأمطار.

كما أشار وكيل مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى احتمالية فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مؤكدة أنه لا يوجد أمطار بالقاهرة.

وأوضح أيضاً وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بين 19 و22 درجة والأجواء مستقرة لهذا من الممكن أن يقوموا المواطنين بممارسة الأنشطة اليومية والخروج في أخر الأسبوع.

وحذر شاهين، سائقي المركبات من الشبورة المائية في الأيام القادمة تحديداً على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مناشداً السائقين بالقيادة بهدوء وإتباع تعليمات المرور والمواطنين بعدم تخفيف الملابس نظراً لبرودة الأجواء ليلاً.