نتائج المديرية العامة للامن العام – رابط استعلام نتائج قبول الامن العام الان برتبة جندي عبر...

نواصل معكم متابعنا الكرام من المملكة العربية السعودية متابعة نتائج الوظائف المعلن عنها سابقا عبر موقعنا عرب فور نيوز، حيث نتابع معكم اليوم نتائج قبول الامن العام، حيث معرفة الامن العام نتائج 1440ه برتبة جندي.

نتعرف خلال التقرير بين أيدكم على نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالأمن العام وعليه نعلن لكم نتائج الامن العام.

نتائج الامن العام

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطلبة الالتحاق بالخدمة العسكرية وذلك للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للعام الهجري 1440 والتي قد تم الإعلان عنها في وقت سابق عبر وزارة الداخلية.

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المديرية العامة للامن العام نتائج

أشارت الإدارة العامة إلي ضرورة حضور جميع المتقدمين المقبولين مبدئيا بالزي الرياضي وذلك في تمام الساعة السابعة صباحا في كل من الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع ضرورة إحضار المسندات المطلوبة والتي سنذكرها لكم.

الامن العام نتائج

يجب على المتقدمين المقبولين مبدئيا إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع وموضح به رقم الطلب

إحضار بطاقة الهوية الوطنية مع صورة منها.

إحضار صورة من كرت العائلة للمتزوج

إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

إحضار صورة من اختبار القدرات العامة.

إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوف الرأس

إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه

حلاقة الرأس رقم (1)

رابط نتائج قبول الامن العام

يمكنكم معرفة نتائج الأمن العام من خلال ذلك الرابط عبر أبشر توظيف من هنا