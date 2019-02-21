نانسي عجرم تحظى بلقب أم البنات محطمةً به الرقم القياسي في الوسط الفني

حازت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بلقب "أم البنات" بعد إنجابها ابنتها الثالثة "ليا" التي انضمّت إلى شقيتيها ميلا وإيلا, لتضرب رسميًا نانسي عجرم الرقم القياسي بين مثيلاتها من الفنانات وتصبح الأولى بينهنّ التي ترزق بثلا فتيات.

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نانسي التي غنّت قبل سنوات "يا بنات" أكّدت في رسالتها من الأغنية أنّ البنات نعمة، وأنّهن يضفين البركة على المنزل، كما أكّدت أنّها خلال حملها بابنتها الثالثة لم تكن تهتم بجنس المولود، كان كل ما تريده "خلقة كاملة".

اللافت أنّ أكثر من فنانة تحظى بلقب "أم البنات"، منهنّ من أنجبن ابنتين، ومنهن من اكتفين بابنة واحدة, مثل الفنانة ماجدة الرومي التي رُزقت بانتين, ووشيرين عبد الوهاب, وأخريات رزقن بابنة واحدة مثل نيكول سابا والقائمة تطول, بحسب مجلة سيّدتي..