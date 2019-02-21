بدء استقبال طلبات دعم الخبز في الأردن مرفق رابط التسجيل

بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في المملكة الأردنية الهاشمية أمس استقبال طلبات دعم الخبز لعام 2019 من خلال رابط التسجيل التالي.

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وبين نائب مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات موسى الطراونة، الناطق الرسمي باسم الدائرة، أمس، لـبترا أن شروط صرف الدعم النقدي تنطبق على الأسر التي یقل مجموع دخول جمیع افرادھا خلال عام 2018 عن 12 ألف دینار أو الفرد الذي یحمل دفتر عائلة لوحده ویقل دخله السنوي عن ستة آلاف دینار.

وطلبت الدائرة من أرباب الأسر بعد الدخول الى الموقع إدخال الرقم الوطني لرب الأسرة ورقم القید المدني من واقع دفتر العائلة والانتقال بعدھا الى تعبئة البیانات الأخرى المتعلقة بالعنوان ورقم الھاتف وتعبئة مجموع دخول جمیع أفراد الأسرة في نفس دفتر العائلة المتحققة خلال العام 2018.

كما طلبت الدائرة من أرباب الأسر اختیار جھة الصرف التي یرغبون بإیصال قیمة الدعم من خلالھا والتي تتضمن إما عن طریق البنك المعتمد او من خلال الحساب البنكي أو من خلال المحافظ الإلكترونیة (الھاتف النقال).

يشار إلى انه تم استثناء بعض شرائح المجتمع الأردني، مثل منتسبي القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وورثتهم ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية من تقديم الطلبات.

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تقديم طلبات دعم الخبز

دعم الخبز 2019