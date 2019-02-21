تراند اليوم : نتائج الامن العام .. نتائج قبول الامن العام 1440

نتائج الامن العام ١٤٤٠ ، نتائج الامن العام ، نتائج الامن العام ، نتائج قبول الامن العام 1440 ، نتائج الامن العام 1439 /1440 ،وتترقب المُتقدمات إلى وظائف الأمن العام للنساء 1440 خبر الإعلان عن النتائج، حيث تباينت ردود الفعل حول أسباب تأخر الإعلان عن نتائج وظائف الامن العام النسائية بعد إنتهاء التقدم عليها من نحو أسبوعين، وتوضيحاً لهذا الأمر صرح مصدر مُطلع بمديرية الأمن العام، أن لجان وطواقم المديرية تجري الآن عملية مُراجعة الطلبات بما يتوافق مع الشروط المطلوبة، التي أعلن عنها سابقاً وبناءاً عليها تم التقدم للوظائف الشاغرة، وبين المصدر أن هناك أعداد كبيرة من النساء تقدمن للوظائف، لذا تُراعي طواقم المديرية بالتعاون مع مُشرفي وزارة الداخلية الدقة والموضوعية في مراجعة الطلبات، قبل الإعلان عن نتائج القبول المبدائي التي سيتبعها مواعيد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

موعد الإعلان عن نتائج الامن العام للنساء

وتقع المصدر أن يُعلن عن النتائج في الساعات القليلة القادمة، بعد أن أكملت اللجان المُشرفة على تدقيق ومراجعة طلبات التقديم على الإنتهاء، حيث يتبعها عملية رصد أسماء المقبولين على أجهزة الكمبيوتر التابعة لمديرية الأمن العام، والحصول على الإذن بنشرها، عبر روابط الإستعلام المباشرة التي تُخصصها المديرية وبوابة التوظيف على موقع وزارة الداخلية السعودية.

يُذكر أن مديرية الجوازات العامة كانت قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي غن فتح باب التسجيل بوظيفة جُندي أمام النساء الراغبات في الإلتحاق بالوظائف، ونشرت المديرية عبر صفحتها وموقعها الإلكتروني الشروط والأوراق الطلوبة، حيث تقدم لهذه الوظائف خريجات شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها.

رابط الاستعلام عن نتائج وظائف الامن العام النسائية

أجرت الراغبات عملية تقديم الطلبات لهذه الوظائف من خلال التسجيل بحسابات جديدة على موقع وزاة الداخلية وموقع مديرية الجوازات العامة على شبكة الإنترنت، وبناءاً على ذلك تم إرسال رسالة نصية لكل مُتقدمة على هاتفها المحمول مكتوب عليها إسم المُستخدم وكلمة المرور، والتي تستطيع من خلالها المُتقدمات الإستعلام عن نتائج وظائف الامن العام، والتي سيتم نشرها مباشرة فورة صدورها عبر هذا الرابط .

كما يُمكن الإستعلام عن نتائج وظائف الامن العام النسائية عبر مُتابعة صفجة الامن العام على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وهي تنشر كل ما هو جديد من نشرات وتعليمات للمواطنين، ونتائج للوظائف @security_gov .