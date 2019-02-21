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الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم yalla shoot | youtube HD

يلتقي فريقا الحزم والاتفاق في الثالثة عصرا اليوم الخميس في مباراة قوية تقام ضمن مباريات الدوري السعودي مباراة الاتفاق في ديار الحزم، وذلك ضمن مباريات الجولة ال 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تعد مباراة هامة للفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم بث مباشر.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم:

يدخل فريق الحزم وسط جماهيره وفي دياره، وقد وصل إلى المركز 12 بعد أن خسر في 8 مباريات وفاز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات، أما فريق الاتحاد فيدخل إلى المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 27 نقطة بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 6 مباريات، دوري بلس مشاهدة مباراة الاتفاق والحزم.

رابط سريع الاتفاق ضد الحزم:

وتقام مباراة الحزم والاتفاق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية في بث حي ومباشر وسريع.