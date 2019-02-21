“الأن” ترددقناة الظفرة الإماراتية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات وأهم البرامج...

قناة الظفرة تقدم العديد من البرامج الحوارية، سواء الإجتماعية أو السياسية أو الفنية والثقافية، وتقدم ايضاً المسلسلات المصرية والخليجية المتنوعة، التي ترضي كافة الفئات العمرية وكافة الأذواق بحيث لاتخرج عن الذوق العام، وهذه القناة واسعة الإنتشار بين البلدان العربية وخاصاً البلدان الخليجية، حيث تهتم بقضايا دول الخليج خاصاً وقضايا الوطن العربي عامةً، وهي قناة مجانية تقدم محتواها علي مدار اليوم، وتغطي أهم وأخر الأحداث علي الساحة العربية، وتهتم بالعادات والتقاليد العربية الخليجية، وترسخ القيم الصحيحة من خلال برامجها الهادفة.

تبث قناة الظفرة إرسالها من أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وسميت بقناة الظفرة نسبة إلي منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بالإمارات، ونظراً للشهرة الواسعة التي نالتها قناة الظفرة، فإن القناة تقوم بالتحديث والتجديد، في المحتوي المقدم علي شاشتها لينال إعجاب الجميع ويزيد عدد متابعيها، وتضم القناة عدد متميز من مقدمي البرامج والإعلاميين، الذين علي درجة عالية من الكفاءة لتظهر القناة بمستوي راقي ومتميز.

تردد قناة الظفرة 2019 علي النايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12322 عمودي 27500 نايل سات

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أهم برامج قناة الظفرة

تهتم قناة الظفرة بمشاهديها وتقدم مجموعة متميزة ومتنوعة، من البرامج علي شاشتها ومنها (نبض التراث- منصة المشاهير- مساء الإمارات- حكومة ذكية- قصص خالدة- رحلات لاتنسي- تونايت إستديو) بالإضافة لبرامج الأطفال ومسلسلات وأفلام كرتون هادفة، لتنمية وتعليم المهارات والسلوكيات الصحيحة للطفل.

أهم المسلسلات علي قناة الظفرة

تقدم قناة الظفرة مجموعة من المسلسلات المتنوعة، سواء المصرية أو الخليجية ومنها ( مسلسل كلبش2- مسلسل تحت السيطرة- مسلسل اليوم الأسود- مسلسل شئ من الماضي- مسلسل أبوعمر المصري).