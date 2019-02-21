حريق ضخم في دكا يؤدي لقتل 69 شخص

إلتهم حريق ضخم التهم مباني سكنية فيها مخازن لمواد كيميائية سريعة الاشتعال كما تسبب ايضا في قتل 69 شخصاً على الأقلّ في دكا، الليلة الماضية

وقال رئيس جهاز الإطفاء الوطني علي أحمد، إن حصيلة القتلى ليست نهائية و”عدد القتلى مرشّح للارتفاع. عمليات البحث تتواصل“.

وأضاف أنّ الحريق الذي اندلع في حي “شوق بازار” الواقع في دكا القديمة سببه على الأرجح اسطوانة غاز وقد انتشر بسرعة في المبنى بسبب المواد السريعة الاشتعال المخزّنة فيه.

وأوضح رئيس جهاز الإطفاء أنّ ألسنة اللهب سرعان ما امتدّت إلى أربعة مبان مجاورة، تستخدم أيضاً لتخزين مواد كيميائية سريعة الاشتعال.

وبحسب مسؤول في جهاز الإطفاء فإنّ الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 22,40 (16,40 ت غ) تمّت السيطرة عليه صباح الخميس لكن لم يتم إخماده بعد، رّغم أن أكثر من 200 من رجال الإطفاء يعملون على إخماده.

من ناحيته، قال مسؤول في مستشفى كلية الطب في دكا إنّ الحريق أسفر أيضاً عن إصابة 45 شخصاً على الأقلّ بجروح، من بينهم أربعة حالتهم حرجة للغاية.