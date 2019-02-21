من هنا| رابط موقع دعمك دعم الخبز بالهوية 2019 الأردن – الفئات المستحقة والمستثناه من دعم الخبز...

رابط الحصول على دعم الخبز من موقع da3mak.jo، يتم تقديم الطلبات إلكترونيا من قبل المواطنين المستحقين لدعم الخبز بداية من يوم الأربعاء 20 فبراير ولمدة ثلاث أشهر، وفقاً لما أعلنه مدير عام الدائرة موسى الطروانة، وتقديم طلبات الدعم تكون من قبل رب الأسرة، بعد ادخال مقدار دخله السنوى وجميع أفراد الأسرة عن العام 2018، حيث سيتم الإعتماد عند دعم الخبز والضريبة على مقدار الدخل والأحوال المدنية لعام 2018.

رابط موقع (دعمك) لتقديم طلبات دعم الخبز إلكترونيا

من هنـــــــــــــــــــــــــا (يبدأ التسجيل صباح الأربعاء 20 فبراير)

اشتراطات تقديم طلب دعم الخبز عبر “دعمك”

تثبيت الرقم الوطني لرب الأسرة.

رقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة فقط.

رقم هاتف خلوي للتواصل.

الحصول على اثبات الطلب من موقع دعم عقب الإنتهاء من التسجيل.

الحصول على رقم تسلسل الطلب.

الفئات المستثناة من دعم الخبز

أعلنت دائرة الضريبة على الدخل والمبيعات، أنه يحق لجميع الأردنين التقدم بطلبات الحصول على دعم الخبز للعام الحالي 2019 فيما عدا الفئات المستثناه التالية:-

موظفوا القطاع الأمني والحكومي.

المتقاعدون المدنيون.

العسكرين.

متقاعدوا الضمان الإجتماعي.

**حيث أن هذه الفئات تحصل على الدعم بشكل مباشر من خلال رواتبهم.

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كانت حكومة الدكتور عمر الرزّاز قد وافقت في وقت سابق على صرف الدعم النقدي المباشر “دعم الخبز” للعام الحالي 2019 للفئات المستحقة، بنفس القيمة التي تم بها اعتماد الدعم العام الماضي 2018، على أن يتم صرف الدعم لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية بواقع 33 دينار لكل فرد من أفراد الأسرة، وتقدر قيمة الدعم لباقي الفئات المستحقة بقيمة 27 دينار.

يذكر أن الحكومة السابقة قد وافقت العام الماضي 2018 على صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد دخل مجموع أفرادها السنوى عن 12 ألف دينار، والأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار، مع تخصيص الدعم السنوي للأفراد المستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط بواقع 27 دينار، وبلغت قيمة الدعم المقدم للفرد الواحد في الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية بواقع 33 دينار حيث يقدر عددهم بقرابة الـ 344 ألف مواطن.

استقبال طلبات دعم الخبز الكترونياً

أعلن الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، موسى الطراونة، أنه قد تم الإنتهاء من تجهيزات استقبال طلبات دعم الخبز الكترونياً، على أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني يوم الأربعاء، ويكون تقديم الطلبات بواسطة الرقم المدني لرب الأسرة المدون في دفتر العائلة، وكانت الحكومة قد حررت في وقت سابق أسعار الخبز في كانون الثاني 2018، حيث يبلغ سعر رغيف الخبز العربي الكبير 32 قرش، وسعر رغيف الخبز العربي الصغير 40 قرش.