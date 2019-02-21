متابعة مباراة الهلال والاتحاد السعودي كأس دوري محمد بن سلمان “بث مباشر يلا شوت” دوري بلس...

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نتابع معكم مباراة اليوم في الدوري السعودي، بين نادي الهلال والإتحاد السعودي، كأس دوري محمد بن سلمان، ونتابع الأخبار الهامة حول المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:25 مساءًا بتوقيت السعودي، على قناة دوري بلس، وقناة السعودية الرياضية، ونتابع العديد من التقارير الهامة التي تخص الدوري الممتاز بالسعودية.

الهلال السعودي يحتل المركز الأول في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما نادي الإتحاد السعودي يقبع في المركز قبل الأخير من جدول المسابقة برصيد 15 نقطة فقط، ونتابع المزيد.