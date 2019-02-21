من هنا| شاهد الحلقة 136 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة مترجمة موقع النور وتفاصيل الحلقة...

مشاهدة الحلقة 136 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة

أحداث الحلقة 136 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تعرض الحلقة كشف خطة ارطغرل لانقاذ عثمان، والسيطرة على المغول وبيبولات والقبيلة، ومصير سيرما واينال وبيبولات وقادة المغول ودراجوس، وهروب سليمان، وماذا سيحدث لغوندوز، وهل سيتم زواج ابيليغي، ومقصد ارطغرل من قوله “الغرب”.

تنطلق سالجان لمهاجمة سيرما، إلا أن الأم هايماه تمسكها ويستعد محاربو أومور للتدخل.

يضغط بيبولات على قبيلة الكاي والقبيلة تستعد للدفاع.

يقتل بامسي وتورغوت الذين جاءوا لأخذ عثمان ويتنكرون في زيهم

يستمر ارطغرل في خطته حتى كشف بيبولات كلياً، ليكتشف أن بيبولات هو نفسه ألباستي، ثم يتجه إلى دراغوس، مع توقعات بإقتراب نهايته قبل سالجان كما قالت.

يقرر بيبولات تأديب قبيلة الكاي، فيتصدى له غندوز وهايماه وأرتوك، في الوقت الذي يبدأ فيه ارطغرل في خطته للسيطرة على بيبولات والمغول في سوغوت.

يرسل الجينك جنوده لمكان تبادل عثمان بالصندوق، ويختبئ تورغوت وباسمي في المكان الذي انقذوا منه عثمان، وينتظرون قدوم جنود الجينك ليقضوا عليهم ويتنكرون بثيابهم ويأخذوا عثمان لمكان التبادل، يدخل ارطغرل بحضور اورانوس ومعه الصندوق.

يتحرك الينجك للغدر، فيسحب ارطغرل سيف من أحد الجنود ويوجهه إليه في حين يسيطر تورغوت على بيبولات وبامسي على سوبتاي، وتبقى الأمور نحن السيطرة ويبقى السؤال ماذا سيفعلون معهم، فبيبولات لن يتم قتله ولكن ربما يسجن أو يُهمش.

فماذا سيفعل ارطغرل مع قادة المغول إما أن يقتلهم ويُعلن بدأ الحرب، أو تدخل أوروانوس أو وجود خطة للإنسحاب من المنطقة، برسالة مزورة لهم بالإنسحاب وهو أمر غير وارد فسرعان ما سيكتشفوا الأمر.

تعود ادارة المنطقة لارطغرل ويسيطر على بيبولات، ويعود عثمان والمحاربين للقبيلة، ويتم السيطرة على اينال وسيرما وقد يتم سجنهم أو قتل اينال جزاء خيانتهم.

صرح ارطغرل بأن هدفه ليس سوغوت فقط وانما الغرب، والغرب هي منطقة دومانتيج التي يسيطر عليها ارطغرل بعد أن اقتطعها له السلطان علاء الدين من قبل.

سليمان حين قرر الهرب كان يريد الذهب لوالده، مع وجود صعوبة خاصة مع وجود حراسة في السجن، وقد ذهبت هايماه برفقة سالجان إلى بيبولات في الخيمة.

مشاهدة الحلقة 136 قيامة ارطغرل كاملة مترجمة

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

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يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 137 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 137 قيامة ارطغرل