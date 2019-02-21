سعر اليورو اليوم| الخميس 21 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. الصباح...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.87 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 2.00 بنك بلوم البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.87 20.02 20 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.87 20.02 20 ساعة بنك عودة 19.87 20.02 20 ساعة بنك قناة السويس 19.87 20.02 20 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.87 20.00 17 ساعة بنك التنمية الصناعية 19.86 20.02 17 ساعة بنك المشرق 19.86 20.03 15 ساعة المصرف المتحد 19.86 20.03 13 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.86 20.03 13 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.86 20.03 13 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.86 20.03 19 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.85 20.03 12 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.85 20.03 12 ساعة كريدى أجريكول 19.85 20.01 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.85 20.00 13 ساعة بنك بلوم 19.85 2.00 43 دقيقة المصرف العربى الدولى 19.84 20.02 14 ساعة البنك المركزى المصرى 19.84 19.99 13 ساعة بنك مصر 19.83 19.98 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.83 19.98 19 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.83 19.98 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.82 20.08 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.81 19.98 14 ساعة البنك الأهلي المصري 19.81 19.98 13 ساعة بنك الإسكندرية 19.81 19.96 19 ساعة بنك البركة 19.76 20.07 3 ساعات بنك التعمير والإسكان 19.76 20.09 3 أيام

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

افتتح اليورو تعاملات الصباح بارتفاع، سجل أفضل شراء من البنك الأهلي الكويتي بسعر 19.87 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 19.89 جنيه.

ارتفاع طفيف في سعر البيع، وسجل أفضل شراء من البنك الأهلي الكويتي بسعر 19.89 جنيه وأفضل بيع من البنك المركزي المصري بسعر 19.89 جنيه.

انخفاض في ختام التعاملات في سعري البيع والشراء، وسجل أفضل شراء من بنك عوده بسعر 19.87 جنيه وأفضل بيع من بنك بلوم بسعر 20.00 جنيه.