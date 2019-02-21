“مجانية”تردد نايل سبورت الرياضية Nile Sport الناقلة لمباريات الدوري المصري على البث...

نعرض عليكم تردد قناة نايل سبورت الرياضية المصرية، الناقلة للعديد من مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد 2018، ومباريات كأس مصر،مجانا على شاشتها، مع الاستوديوهات التحليلية المتميزة وأشهر المعلقين والمحللين على الهواء مباشرة.

وتوالي القناة بث مباريات الدوري المصري في الموسم الجديد، وسط متابعة جماهيرية عالية، ومباريات كاس مصر، والمباريات الكبيرة التي يشارك فيها المنتخب المصري، وتبث بشكل مجاني على قمر نايل سات، كما أن لها بث أرضي أيضا يشاركها البث لمن لا يمتلك البث الفضائي، وتشاركها بعض القنوات في بث المباريات.

تردد نايل سبورت 2018

البث الأرضي: يمكن استقبال القناة على التليفزيون العادي باستخدام الإريال الداخلي، أو وصلة ( ار اف -RF ) التي يتم توصيلها بسلك الفضائي لتتمكن من استقبال القناة على البث الأرضي، ويتم بعدها عمل بحث عن القناة من نوعية ( D TV أو Digital TV أو DVB T1 أو DVB T2 ). البث الفضائي: يمكن استقبال القناة بسهولة، بدون اشتراك على قمر نايل سات، لمن لديهم أجهزة الاستقبال الفضائي:

اسم القناة التردد الحالي الاستقطاب معامل الترميز نايل سبورت الرياضية 2018 11843 أفقى أو H 27500

وتقوم أون سبورت ببث أغلب المباريات بالاشتراك مع النيل الرياضية، ويرتفع متابعيها بسبب بثها للعديد من المباريات الدولية، والتي يقوم المنتخب المصري بالاشتراك فيها، وذلك بخلاف القناة الفضائية التي لا تقوم ببثها.