“محدّث”أسعار الذهب اليوم الخميس | 21 فبراير 2019.. متوسط سعر المعدن النفيس في السوق...

متابعة يومية وتحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري والسوق العالمي للمعادن، نعرض عليكم متوسطات سعر المعدن النفيس والعوامل المؤثرة على سعره عالميا ومحليا، محدثا بشكل يومي، مع جدول لمتوسطات سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية، بدون أن يتم إضافة سعر المصنعية وضرائب الدمغة.

يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا، نعرضها عليكم في هذا المقال.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الأوقية استقرارا في بداية التعاملات من سعر 1343$ .

نعرض عليكم متوسطات سعر الذهب في السوق المصري، بدون احتساب الضرائب، ضريبة الدمغة، ومصنعيات محلات الصاغة:

سعر الذهب متوسط سعر البيع عيار 24 759.46 جنيه عيار 21 652.5 جنيه عيار 18 551.5 جنيه سعر الأوقية 1343$

سعر الذهب بسوق الصاغة

في تعاملات فترة المساء في بورصات المعادن العالمية، سجلت الأوقية ارتفاعا كبيرا في ختام تعاملات اليوم، لتسجل 1343$.

ارتفاع في سعر الذهب بالسوق المصري، بما يقترب من 10 جنيهات في الجرام الواحد، متأثرا بالارتفاع الكبير في سعر الأوقية في بورصات المعادن العالمية، وسجل متوسط عيار 21، الأكثر مبيعا وانتشارا بالسوق المصري 655 جنيه، بدون مصنعية بمحلات الصاغة المصرية، وسجلت الأوقية 1244$.

جدير بالذكر أن الاتجاه العام للذهب في هذا الأسبوع صاعد، متأثرا ببيانات عاليمة تؤثر على سعره بالارتفاع، وتلك البيانات أدت لتراجع الدولار، ويرتبط سعر الدولار بعلاقة عكسية بالذهب.