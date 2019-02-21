“متابعة”مسابقة التربية والتعليم| موعد نتيجة مسابقة تعاقدات التربية والتعليم ”...

بدرأ منذ فترة التقديم لشغل وظائف مؤقتة بوزارة التربية والتعليم المصرية، 2019، وتم الإعلان عن موعد التقديم وجميع الإجراءات المطلوبة من المتقدمين، وجميع الأوراق المطلوبة، ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بشرح جميع الخطوات وتقديم الخدمات المطلوبه، كما لديه خدمة الرد على الاستفسار، طوال فترة التقديم، لحين إغلاق باب التقدم تمهيدا لفرز الطلبات، ونتاءع معكم موعد إغلاق باب التقديم وموعد الإعلان عن النتائج.

وقد كان التقديم لمسابقات تعاقدات التربية والتعليم قد بدأ في بداية فبراير، وبدأ التسجيل بالموقع وتقديم البيانات، وقد أعلن موقع وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد إغلاق باب التقديم، وقد تم تمديده لحين الانتهاء من تقديم جميع الراغبين في التقدم.

مسابقة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم

كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم، يتم أغلاق باب التقدم على التقديم الإلكتروني الخميس 14 فبراير 2019، ويكون المناسبين لشغل الوظائف لديهم تمديد لتقديم أوراقهم حتى أسبوع من التقديم، 21 فبراير ، يتم إغلاق باب التقدم بعدها لحين فرز الطلبات والتأكد من صحتها، ويتم بعدها تحديد موعد للإعلان عن نتائج التعاقدات بوزارة التربية والتعليم.

تقديم وظائق التربية والتعليم

أعلنت الوزارة تمديد موعد التقدم اليدوي من المتقدمين، المناسبين لشغل الوظائف، وتنطبق عليهم الشروط، حتى 21 فبراير 2019، على أن يتم الإعلان عن النتائج في نهاية فبراير 2019، وفقا لعدة مقاييس:

أن يكون المتقدم من نفس الإدارة التعليمية التي يريد العمل فيها. يتم اختيار التقديرات الأعلى من بين المتقدمين. في حال كان المتقدم حاصل على ماجيستير أو دكتوراه، يتم ايضا اختيار التقدير الأعلى. السن الأكبر له أولوية في العمل.

موعد نتيجة مسابقة المعلمين

اعلن الدكتور محمد عمر نائب وزيز التربية والتعليم انه من المنتظر توقيع عقود المعلمين المتعاقدين الجدد الذين سيتم اختيارهم فى بداية شهر مارس المقبل ليستلموا العقود خلال الفصل الدراسى الحالى للاستفادة بهم فى سد العجز بالمدارس الحكومية وفقا للتخصصات والاحتياجات، وسيتم التعاقد مع 68 ألف متقدم من المعلمين.

يتابع المعلمين، من المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم، كل ما يرد من أخبار عن موعد الإعلان عنها، ويقوم موقع وزارة التربية والتعليم بنشر كل جديد.