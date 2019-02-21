تعرَّف على جدول الثانوية العامة المقترح من وزارة التربية والتعليم لعام 2018-2019

نقدم لكم اليوم جدول الامتحانات المتوقع للثانوية العامة لهذا العام 2018-2019، حيث يكون الجدول المتوقع في اليوم الموافق 9 يونيو القادم، حيث يكون بعد أجازة عيد الفطر المبارك مباشرةً، وذلك كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، كما أكدت أن جدول الثانوية العامة لن يختلف كثيراً عن العام الماضي،كما بدأت وزارة التربية والتعليم في تدريب رؤساء اللجان كما بدأت الطلاب في تسجيل الاستمارات الورقية بالمدارس لدخول الامتحانات.

كما وضعت وزارة التربية والتعليم نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة حيث تكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، حيث تتراوح الأسئلة بين أربعين وستين سؤال، ويكون الامتحان متكون من أربعة أجزاء مختلفة، حيث يجاوب الطالب علي جميع الأسئلة مع العلم أن تم إلغاء الأسئلة الاختيارية.

كما وضعت وزارة التربية والتعليم نماذج للتدريب على الامتحانات، ويكون مدة الامتحان ثلاث ساعات، ويوجد في نهاية الكراسة صفحة أو صفحتين كمسودة للإجابة، والأسئلة شاملة جميع المنهج الدراسي، ويتم طباعة الأسئلة قبل الامتحان بوقت قليل.

كما تعمل الوزارة على أن تكون الأسئلة واضحة ومباشرة، كما يوجد نماذج ليتمرن عليها الطلبة علي موقع وزارة التربية والتعليم علي أن يكون الهدف من هذا هو التدريب على شكل الامتحان الأساسي، حيث يضيع الخوف والقلق ورهبة الامتحان من الطلبة.