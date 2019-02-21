الصمغ العربي وأهم فوائده واستخدامه لعلاج الكثير من الأمراض

سنتحدث اليوم عن أهم فوائد الصمغ العربي ويطلق عليه أسم الصمغ العربي السوداني، حيث تعد السودان من أكثر الدول إنتاج للصمغ العربي، والصمغ عبارة عن مادة لازجة ليس لها رائحة وليس لها طعم كما إنه يحتوي على المذاق الحامض بنسبة بسيطة جدا، بجانب إنه قادر على الذوبان بسهولة في الماء الساخن.

والصمغ غير قابل للإذابة في الكحول، وهو معجزة من المعجزات الربانية كما إنه ذكر في القرآن الكريم، وهو يستخرج من نبات الأكسيا ويزرع في السنغال وفي السودان.

استخدام الصمغ العربي لعلاج الكثير من الأمراض

يحتوي الصمغ العربي على الكثير من الأملاح المعدنية والألياف، ويستخدم الصمغ العربي في تحضير الأطعمة كما إنه يدخل في الكثير من الصناعات والاستخدامات، وفيما يلي نوضح بعض استخدامات الصمغ في علاج الكثير من الأمراض:

يستخدم الصمغ العربي في علاج مرض ارتفاع ضغط الدم.

يستخدم في تقوية الجهاز المناعي.

يستخدم في علاج كلا من الإمساك والإسهال.

يتحكم في نسبة السكر بالدم كما إنه يستخدم في علاج مرض السكر.

يستخدم في إنقاص الوزن.