مسلسل سرقت زوجي الحلقة 64 مشاهدة ممتعة

بدأت الحلقة 64 من مسلسل سرقت زوجي، وباري تبكي عبر الهاتف ويتصل كونال للمنزل، يخاف ويسألها عن السبب لكنها تقطع الاتصال، حيث أن مولي تراه قلق ويذهب من هناك دون قول شيء.

الحلقة 64 هنــا

يعود كونال إلى المنزل ويعلم أن باري قدمت عذر للاتصال به ليعود الى المنزل لأنها كانت تفتقده، بينما إيشان جالسا في المنزل في انتظار مولي.

بدورها، تعود إلى المنزل وسألها إيشان عما إذا كان كل شيء على ما يرام معها، مولي لا تكذب وتقول له كل شيء أنها لم تكن في العيادة ، ولكن ذهبت إلى دارغا للصلاة من أجل روح نانديني، حيث يسألها إذا ذهبت وحدها وقالت انها كانت وحدها لكن قابلت كونال هناك.

إيشان من جهته، يشعر بالارتياح ويشكر مولي لإخباره بكل شيء وان الثقة مهمة في علاقة، ويقوم كونال لـ يأخذ باري إلى عيادته كما وعدها بلحظات ممتعة معا. تفاصيل أخرى تجدونها في الحلقة المرفقة.