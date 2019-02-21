تردد قناة المحور وموعد بث برنامج الزمالك اليوم للاعلامي خالد الغندور

من المقرر أن تبث قناة المحور، يوم الأربعاء، برنامج "الزمالك اليوم" عند الساعة الحادية عشر مساءً، للحديث عن تطورات الفريق الأبيض خاصة بعد تعادله مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما.

وبرنامج الزمالك اليوم يبث عبر قناة المحور سيبث بشكل يومي عند الساعة الحادية عشر مساءً من يوم الأربعاء حتى الأحد، فيما يقدمه الإعلامي الزملكاوي خالد الغدور.

و سيخصص للبرنامج 5 أيام أسبوعيا، فيما سيتناول كافة الشئون الكروية المتعلقة بأخبار القلعة البيضاء سواء في المسابقات المحلية أو الأفريقية.

يشار إلى أولى حلقات برنامج "الزمالك اليوم" بثت يوم الأربعاء قبل الماضي عبر قناة المحور، عقب تعثر الزمالك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إثر تعادله مع نصر حسين داي الجزائري بهدف مقابل هدف.

وتردد قناة المحور هو نايل سات 11823 - (V)27500 – (5/6)

ويمتلك الأهلي المصري قناة خاصة به تبث أخباره وتدريباته بشكل يومي، فيما تخصص بعض القنوات مدة محددة لعرض أخبار والتطورات داخل نادي الزمالك الذي يعتبر أحد أعرق الأندية في الوطن العربي.