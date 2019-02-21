يلا شوت جوول مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر الاسطورة yalla shoot كورة ستار يوتيوب|...

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد كورة ستار yalla shoot بدون تقطيع الأسطورة أونلاين، نقدم لكم مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد في دوري ابطال اوروبا 2019 لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الاربعاء 20 فبراير، قمة كروية أوروبية من العيار الثقيل بين الفريقين يترقب مشاهدتها الملايين من محبي الساحرة المستديرة، وسنقدم لكم الآن متابعة بث مباشر مباراة اليوفي ضد اتلتيكو كورة لايف اونلاين.مشاهدة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر

بث مباشر يوفنتوس واتلتيكو مدريد يلا شوت يوتيوب livehd7، يبدأ موعد مشاهدة مباراة اتلتيكو ضد يوفنتوس مساء اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض، ويمكنكم من خلال قناة bein sport hd1 مشاهدة ماتش يوفنتوس اليوم ببطولة أوروبا live بجودة عالية، لقاء هام للغاية للفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال، خاصة للفريق الإيطالي الذي يسعى للتتويج باللقب وفك عقدة التشامبيونزليج، سنضيف لكم رابط مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد أونلاين kora online.

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اعلن دييجو سيميوني عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء وهي كالتالي: أوبلاك – فيليبي لويس – جودين – خيمينيز – خوان فران – كوكي – رورديغو – توماس بارتي – ساؤول – كوستا – جريزمان.

بدأت المواجهة منذ قليل ويحاول كلا الفريقين تسجيل الهدف الأول في شباك الآخر.

الأتلتي يستحوذ على الكرة ويواصل هجماته لإحراز أولى اهداف اللقاء ولكن يصطدم بالدفاع القوي للفريق الإيطالي.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين يوفنتوس واتلتيكو مدريد.

بدأ الشوط الثاني منذ دقائق وسط محاولات من الفريقين على مرمى الخصم دون جدوى.

تمكن المدافع خيمينيز من تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 78.

جودين يسجل الهدف الثاني للفريق الاسباني في الدقيقة 84.

انتهى اللقاء بفوز أتلتيكو على يوفنتوس بهدفين دون رد.

مشاهدى مباراة اتلتيكو مدريد ويوفنتوس اليوم بشكل مجاني، المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة، وستكون مشاهدة من الجميع خاصة أن الفريقين يلعبون كرة قدم متقاربة.