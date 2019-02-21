نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد على bein sports و هزيمة مذلة لليوفى

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد اليوم، فى مباراة الذهاب لدورى ابطال أوروبا، المباراة ستنطلق على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فريق يوفنتوس الايطالى بقيادة نجمه كرستيانو رونالدو، يسعى للفوز الليلة على الفريق الأسبانى، جدير بالذكر أن اليوفى يتصدر الدورى الايطالى بفارق 13 نقطة عن الثانى نابولي، و أصبح لديه الطموح للفوز ببطولة أوروبا.

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد سوف تبدأ فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان

المباراة سيتم اذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1 التابعة لقنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية

الشوط الاول

الدقيقة 3 من المباراة والنتيجة تعادل سلبى

د 8 و ضغط هجومى من يوفنتوس لاحراز هدف

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د 12 محاولات هجومية بقيادة رونالدو

د 28 النتيجة تعادل سلبى

الشوط الثانى النتيجة 0/0

د 54 هجمة خطيرة لاتلتيكو كادن أن تسفر عن هدف

د 75 لا يزال التعادل السلبى يسيطر على المباراة

د 87 النتيجة أصبحت تقدم أتلتيكو بهدفين مقابل لاشىء

انتهت المباراة بفوز اتلتيكو 2/0