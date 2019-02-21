نتيجة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد و تعرف على مباراة اليوفى القادمة

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد ، يأتى هذا اللقاء فى اطار مباراة الذهاب لدورى ابطال أوروبا، المباراة ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، يسطع نجم فريق يوفنتوس الايطالى بقيادة نجمه كرستيانو رونالدو، حيث يفوز فى مباريات الدورى الايطالى بكل جدارة، و يؤدى مباريات رائعة، حيث يتصدر جدول الدورى الايطالى بفارق 13 نقطة عن الفريق الذى يأتى فى المركزالثانى نابولي.

مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

سوف يبدأ لقاء يوفنتوس واتلتيكو مدريد فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان

المباراة منقولة على قناة beIN SPORTS HD 1 التابعة لقنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية

الشوط الاول

د 29 النتيجة حتى الان 0/0

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الان الشوط الثانى النتيجة 0/0

د 53 الفار يرفض احتساب ركلة جزاء لاتلتيكو

د 75 من احداث الشوط الثانى النتيجة 0/0

د 89 النتيجة الان تقدم اتلتيكو 2/0

انتهت المباراة بفوز أتلتيكو 2/0

مباراة يوفنتوس القادمة

سيلتقى يوفنتوس مع فريق بولونيا يوم الأحد 24 فبراير فى الدورى الايطالى