شاهد: مسلسل غصون في الوحل الحلقة 5 الخامسة

غصون هي امرأة أربعينية مليئة بالحقد وتعاني من أمراض نفسيّة كثيرة، حتى تحوّلت إلى إنسانة فظّة في التعامل مع الآخرين، الأمر الذي انعكس سلباً على حياتها، ضمن المسلسل الاجتماعي الخليجي "غصون في الوحل".

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مسلسل غصون في الوحل من تأليف منى نوفلي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة النجمة هدى حسين، محمد الرشيد، عبدالله الطراروة، عبدالله السيف، محمد المنيع، لطيفة المجرن، فوز الشطي، أميرة محمد، سارة القبندي، علي الحسيني وغيرهم.

وأوضحت الفنانة هدى حسين التي تلعب دور "غصون"، أنها المرةِ الأولى التي تظهر فيها بشخصية مشابهة؛ لأنها شخصية امرأة تضم كافة التناقضات والمفارقات في شخصيتها، فهي الإنسانة التي عاشت ماضٍ جعلها تحقد على كل من حولها، وتحاول أن تؤذيهم بشتى الوسائل المتاحة لها.