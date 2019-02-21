شاهد: برنامج توب شيف الموسم الثالث الحلقة 12

اقتربت المنافسة في برنامج "توب شيف" من النهاية، وأثبت الجميع أنه يستحق عن جدارة بأن يكون الفائز باللقب، رغم علمهم أن غلطة الشاطر بألف، وأصغر خطأ يهدّد مصير استمرار أي مشترك.

الحلقة 12 هنــا

وفي الحلقة السابقة، تنافس الخمسة الأقوى ليس في الطهي فقط بل في المعلومات أيضاً، كما حظوا بفرصة لقاء أحد أقاربهم، الذين خضعوا بدورهم لامتحان في المعلومات العامة تحدّد على أساسه من هو المشترك الذي يبدأ الطهو أولاً. وفاز في هذا الاختبار ​علي الغزاوي​، وحظي بامتياز استفاد منه في التحدي.

في سياق متصل، فقد فاز ​سليم الدويري​ من خلال تحضيره أفضل طبق حلوى إيطالي، فيما انتهت رحلة ​إيلي خليفة​ وغادر البرنامج. وكان الشيف ​فرانك بانييه​ من لوكسمبورغ، قد انضم إلى لجنة التحكيم على طاولة القرار.

يُذكر أن 4 مشتركين انتقلوا إلى مرحلة التصفيات نصف النهائيّة، وهم سليم الدويري، ​ديما الشريف​، منير رشدي، وعلي الغزاوي.