كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة للحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل 136 مترجمة على قناة تي آر تي الجزء الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع "الخليج 365 الفني" لمتابعيه أبرز القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل والذي ينتظر الجمهور العربي والإسلامي بلهفة شديدة موعد الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، والتي سيتم فيها ارطغرل بانقاذ عثمان بمساعدة بامسي وتورغوت وعبد الرحمن، كما سقوم ارطغرل باستعادة قبيلة الكاي من يد المغول، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الأحداث خلال الحلقة 136، حيث سنتعرف على مصير الاتفاق مع دراغوس .

ويتابع الموقع مع الجمهور أحداث الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي ينتظرها الكثير من عشاق هذا المسلسل التركي التاريخي الرائع، والذي نال إعجاب الجميع منذ بداية عرض أولي حلقات المسلسل في عام 2014، حيث يحكي المسلسل قصة حياة الغازي التاريخي ارطغرل بن سليمان شاه ومحاولاته المستمرة للقضاء على المغول والصليبيين من أجل تأسيس الدولة التركية.

ويتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 على قناة تي ار تي التركية مساء اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يترقب الجميع موعد إذاعة ارطغرل 136 الجزء الخامس، والذي يحمل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة.

يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجم علي موقع النور عقب نهاية أحداث الحلقة بقليل، حيث يعد موقع النور من أهم المواقع الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجمة الجزء الخامس

القناة القمر التردد

قطر تي في نايل سات 10719

قناة قطر تي في سهيل سات 11604

trt HD Türksat 42°E 11054

قناة قطر نايل سات 10971

الشرق نايل سات 11137 / 12604

دعوة نايل سات 10727

اليرموك نايل سات 11678

فور شباب نايل سات 11137

وطن نايل سات 11012

وينتظر الجميع موعد إذاعة الحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، والذي سيتم عرضها اليوم الأربعاء القادم الموافق 20-2-2019 على شاشة قناة تي آر تي التركية.

فور الانتهاء من إذاعة الحلقة 136 من مسلسل ارطغرل، سيتم ترجمة الحلقة ورفعها عبر الموقع مباشرة لكافة متابعينا.