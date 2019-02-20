بث مباشر live مباراة مانشستر سيتي وشالكة مشاهدة الأسطورة hd يوتيوب

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وشالكة فى ذهاب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، المباراة فى منتهى القوة بين فريق المان سيتى حامل لقب الدورى الانجليزى الموسم الماضى، و الذى ينافس بقوة على بطولة هذا العام مع فريق ليفربول، فريق مانشستر سيتى احتل المركز الأول فى مجموعته، و جاء فريق ليون ثانياً، بينا فريق شالكة جاء فى المركز الثانى فى مجموعته.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكة بث مباشر

المباراة بين مانشستر سيتي وشالكة ستبدأ فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر مساء بتوقيت دولة الامارات و سلطنة عمان

و سيتم اذاعتها مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 2 التابعة لقنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية

الشوط الاول

د 5 النتيجة 0/0

د 10 محاولات من مانشستر سيتى للتهديف

د 27 مانشستر سيتى متقدم بهدف أحرزه أجويرو

د 39 النتيجة 1/1 بين الفريقين