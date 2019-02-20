شاهد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 مترجم .. “أسرار وخفايا” عثمان ابن ارطغرل .. إعلان...

إعلان مسلسل قيامة ارطغرل 136 ومتابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 135 بث مباشر مترجم يعود مرة أخري ليتصدر البحث، shahid4u ارطغرل وسنتابع معكم مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس الحلقة “136” فور عرضها مباشرة، بعد طوال انتظار تم البدء في عرض الجزء الخامس، فقد تمكن مسلسل قيامة ارطغرل من الاستحواذ على عقول وقلوب الكثير من المشاهدين والمتابعين لحلقاته بشغف بالغ، ويعد مسلسل قيامة ارطغرل من أفضل ما قدمته الدراما التركية، على الرغم من بعض المبالغات التاريخية لأحداث المسلسل، لذلك ومع شغف المشاهد العربي لأحداث المسلسل أخذنا على عاتقنا من خلال موقعكم إعداد هذا التقرير,

سنطرق باستفاضة للحديث عن كل ما يتعلق بالمسلس ابتدأ من الجزء الأول حتى بداية عرض الجزء الخامس، كما سنشرح لكم كيفية مشاهدة المسلسل بأيسر الطرق من خلال عرض القنوات التي تبث أحداث المسلسل الشهير.

يتم الآن إذاعة حلقات المسلسل التركي التاريخي الشهير قيامة أرطغرل، والذي انتظره عشاق الدراما التركية طوال الفترة الماضية، وسنتابع معكم تفاصيل أحداث الحلقة رقم 135 من المسلسل، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع أحداث المسلسل.

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يعد مسلسل قيامة ارطغرل من أضخم الأعمال الدرامية التركية وأكثرها كلفة، فلم يبخل القائمون على أمر المسلسل من الإنفاق بسخاء للخروج بهذا العمل الدرامي بالصورة التي جذبت العقول وتعلقت به القلوب، فدائما ما تجتذب الأعمال الدرامية التاريخية شريحة كبيرة من المشاهدين والمتابعين، وساعد على سرعة انتشار المسلسل بين مشاهدي البلدان العربية قيام العديد من القنوات بنقلة مدبلج للغة العربية، ويتم عرض المسلسل في حلقات أسبوعية كل يوم أربعاء وسنقوم بعرض توقيت عرض المسلسل بالعديد من البلدان العربية وهي كالتالي:

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج

أما فيما يتعلق بموعد عرض المسلسل التركي الشهير “قيامة ارطغرل” فيختلف من دولة لأخرى حسب توقيت كل دولة، وسيتم عرضة حسب التوقيتات التالية:

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في السعودية والكويت في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في الثامنة مساءً يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

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القنوات الناقلة مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الثالثة 124 مترجم ومدبلج

اسم القناة اسم القمر الصناعي التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ولمحة تاريخية وفيديو يوضح الأخطاء التاريخية

مسلسل قيامة ارطغرل الشهير يعرض تحت مسمى تركي باللغة التركية “Dirilis Ertugrul”، ويعد هذا المسلس من أقوى وأشهر الأعمال الدرامية التركية على الإطلاق، وقد نجح القائمين على إنتاج المسلسل بالجمع بين الدراما الشيقة والوقائع التاريخية التركية، وتبدأ أحداث المسلس في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض المسلس بداية تأسيس الدولة العثمانية من خلال تقديم السيرة الذاتية لبطل المسلسل الغازي ارطغرل، وهو الابن لسليمان شاة، أما عن سليمان شاة فهو القائد لقبيلة تدعى قبيلة قايي، والقبيلة هذه من الأوغوز الأتراك المسلمين، كما أن عثمان الأول وهو المؤسس للدولة العثمانية هو الابن للغازي ارطغرل، هذا وقد جسد الممثل التركي الشهير إنجين التان دوزياتان دور ارطغرل ببراعة فائقة. موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 131 مترجم

المسلسل التركي قيامة ارطغرل على الرغم من أنه يروي أحداث تاريخية، يتطرق للكثير من الأحداث التاريخية الواقعية لقبيلة قايي من حيث تنقلاتها وطريقة معيشتهم، إلا أن الأحداث الخاصة بالمسلسل درامية بحته تبعد في كثير من الأحيان عن الحقائق التاريخية، ويمكن أن نعتبرها مزيج من الأحداث التاريخية وخيال مؤلف العمل الدرامي،ومن الجدير بالذكر أن مؤالف هذا العمل الدرامي هو نفسه من أنتج هذا العام، ويدعى مؤلف ومنتج مسلسل قيامة أرطغرل “محمد بوزداغ ويكتب بالتركية Mehmet Bozdağ”

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الأولى مدبلج وأجزائه السابقة وتوقيت عرضها

عن بداية عرض الجزء الأول من مسلسل قيامة ارطغرل فكانت من حوالى 4 أعوام، في 10 ديسمبر من العام 2014، وتم عرض الحلقة الأولى من الجزء الأول للمسلسل من خلال القناة الأولى التركية تي أر تي ون “TRT1”

عن بداية عرض أولى حلقات الجزء الثاني فكانت في يوم 30 سبتمبر 2015، واستمرت حتى 8 يونيو 2016

عن بداية عرض حلقات الموسم الثالث فكانت في يوم 26 أكتوبر 2016 واستمرت حتى يونيو 2017

عن بداية عرض حلقات الموسم الرابع فبدأت في يوم 25 أكتوبر 2017 واستمرت حتى 6 يونيو 2018 على نفس القناة التركية “TRT1” كما قامت العديد من القنوات الأخري في شتى أنحاء العالم بعرض المسلسل على قنوات كثيرة منها على سبيل المثال: قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى عديدة.

هذا وقد أعلن القائمون على أمر المسلسل أنه سيتم إذاعة حلقات الجزء الخامس بشكل متتابع وبدون انقطاع، حيث سيتم بث حلقة من مسلسل قيامة ارطغرل بصف أسبوعية، حيث تقرر إذاعة حلقة كل يوم أربعاء من الأسبوع.

ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا التقرير عن مسلسل ارطغرل في جزئه الخامس لتجدوا دائما كل جديد، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لأحداث المسلسل المثيرة. مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 135

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أما عن أهم أحداث الجزء الخامس من المسلسل الدرامي التاريخي التركي أرطغرل هو انتقال دور البطولة من أرطغرل إلى الابن عثمان، وذلك بموت أرطغرل، فيحل عثمان محل والده أرطغرل في قيادة القبيلة، وتبدأ مرحلة تأسيس الدولة العثمانية، وتدور حلقات الجزء الخامس حول بدايات الدولة العثمانية.