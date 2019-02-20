االآن بث حصرى مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136.. تحرير القبائل التركية من المغول حصرياً على قناة trt1 وموقع النور

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 136 الشيقة ودور أرطغرل في تحرير القبائل التركية من المغول حصرياً على قناة trt1 وموقع النور اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف ومن المزمع أن تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136محاولة المتمرد دراغوس قتل أرطغرل بعد أن إستطاع الأخير تحرير القبائل التركية من يد المغول الذين قتلوا الكثير من السادة الأتراك قيامة أرطغرل الحلقة 136 تشهد التمهيد لرجوع جوندودو شقيق أرطغرل مع قبيلته النصف الأخر لقبيلة الكاي كما تشهد قيامة أرطغرل الحلقة 136 أمساك أرطغرل بالقائد المغولي ألينجاك.