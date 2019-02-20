كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة عبد الرازق تتعاون مع مواهب جديدة في "حدوتة مرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصور الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد "حدوتة مرة" وهو من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد، اللذين يخوضان أولى تجاربهما في التأليف والإخراج.

وبدأت غادة اليوم تصوير الحلقة السادسة من المسلسل، فيما يجرى مخرج العمل ترشيح باقي الفنانين الذين سيشاركون في العمل للتعاقد معهم في أقرب وقت للحاق بسباق الرمضان.

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت ستخرج من السباق الرمضانى القادم بسبب خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، إلا أنها تعاقدت مع المنتج طارق صيام مالك شركة "عرب سكرين" للمشاركة في الشهر الكريم.