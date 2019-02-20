يلا شوت بث حصرى مباشر مباراة الاهلى و الداخلية اليوم فى الدورى العام على أون سبورت

بث حصرى مباشر مباراة الاهلى و الداخلية اليوم الأربعاء 20 فبراير، فى الدورى المصرى لكرة القدم، الأسبوع 23 على استاد بترو سبورت الرياضى، الأهلى حقق ستة انتصارات متتالية فى الدورى، و أصبح رصيده 42 نقطة، و قد انهزم منافسه بيراميدز أمس من الجونة، و توقف رصيده عند 45 نقطة، و تعادل منذ قليل الزمالك مع طلائع الجيش و فقد نقطتين، و الفرصة الآن مهيأة أمام الاهلى لينقض على قمة الدورى، اذا فاز فى جميع مبارياته المقبلة فى الدورى

مشاهدة مباراة الاهلى و الداخلية اليوم الأربعاء بث مباشر

بدأت مباراة الأهلى و الداخلية فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية على قناة أون سبورت الرياضية

الشوط الاول

دقيقة 24 الاهلى متقدم بهدف لمحمد هانى

الدقيقة 28 من أحداث مباراة الاهلى و الداخلية و الاهلى متقدم بهدف

الدقيقة 31 الاهلى يواصل هجومه على الداخلية

استطاع جونيور أجاى احراز الهدف الثانى للنادى الأهلى فى الدقيقة 38

الشوط الثانى و النتيجة 2/0 لصالح الاهلى حتى الان