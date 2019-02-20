الآن عرض مباشر أونلاين الحلقة 136 أحداث قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul مترجم على قناة trt التركية

عرض الحلقة 136 من أحداث مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس، و الذى يذاع كل أسبوع على قناة trt و التى تملك حق عرض المسلسل و بيعه لكل المحطات التليفزيونية الأخرى، و سوف نتابع حلقة الليلة، و سنشاهد ما سيتم فى الحلقة، و ما سيفعله أرطغرل مع المغول، و ما سيفعله مع بيولات، تابعوا الان الحلقة على قناة تى ار تى التركية.

بث مباشر الحلقة 136 ارطغرل

سنعرض لكم الان على الهواء مباشرة، الحلقة رقم 136 من مسلسل قيامة أرطغرل، و سنتابع أحداث حلقة لليلة

نشاهد هروب سليمان من سجن بيولات، و يتنكر سليمان فى زى جندى مغولى، و يفيق عثمان من غيبوبته، تقوم ابليغنى بمساعدة سليمان فى الهروب من المغول، يتصدى ارطغرل و رجاله للمغول الذين جاءوا يهاجموه، و بالفعل يهرب سليمان ابن سالجان، و يقف الينجاك مع صوبتاى ومعه جنوده، ويصل الجنود المغول ليجدو زملاؤهم و قد تم قتلهم، يتم طرد الام هايماه و سالجان من الخيمة بعد قيام سالجان بضرب سيرما، و نشاهد سوبتاى قد ذهب الى القلعة لمقابلة اورانوس، و تذهب الأم هايماه و سالجان الى السيد أرتوك يحكون ماحدث لهم و طردهم من الخيمة.